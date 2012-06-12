Гравці збірної України назабивали на вихідний

Про це повідомляє інформаційний центр “Україна 2012”.

За даними інформцентру, зранку більшість футболістів залишили тренувальний табір і виїхали в місто, де проведуть вільний час з родинами.

В повідомленні, зокрема, зазначається, що Андрія Вороніна «приїхала емоційно підтримати дружина Юлія з дітьми з Москви та родичі з Одеси”, а “Анатолій Тимощук, в свою чергу, проведе вільний час разом з дружиною Надією та двома доньками-близнюками: дворічні Ноа та Міа також прилетіли до Києва”.

В Інформаційному центрі “Україна 2012” зазначають, що “найчисленніша армія вболівальників, мабуть, у Андрія Шевченка”. “На грі зі шведами за нашим капітаном спостерігали, крім рідні, і вагітна дружина Крістен Пазік з синами Джорданом та Кристіаном”, - йдеться в повідомленні. Також зазначається, що “не залишилися без підтримки бойових подруг й інші гравці збірної”. “Всі вони – поруч з командою. Напередодні Євро, нагадаємо, деякі з них навіть знялися для модного журналу. У фотосесії Maxim взяли участь Олеся Гусєва, Вікторія Коноплянка та Алла Селезньова”, - сказано в повідомленні