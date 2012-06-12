Михалик розповів, як Ібрагімович щипав його і дряпав

Тарас Михалик розповів, що в перші хвилини матчу гравці дуже сильно хвилювалися і тому грали досить обережно, пише sport.segodnya.ua.

Він також зазначив, що довелося трохи «пободатися» з Ібрагімовичем, оскільки скандинави завжди грають у жорсткий, англійський футбол.

«Ну нічого, пободалися трохи. Руки і ноги в синцях і подряпинах залишилися - але це таке, футбол, це треба забувати. Я і до матчу говорив - він брудно грає. І ліктями, і не гребує десь ущипнути. Ось залишилися сліди на руці», - Михалик показує подряпини на внутрішній стороні ліктя і синці під пахвою. Український захисник також зазначив, що незважаючи на жорстку гру, щипки і подряпини, вони не забували при нагоді обмінятися парою фраз. «Я йому казав, який він хороший хлопець. Він мені - те ж саме», - розповів Михалик.