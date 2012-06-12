До Харкова прилетіли збірні Німеччини та Нідерландів

До Харкова на матч із німцями прилетіла збірна Нідерландів.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, літак із голландською збірною приземлився в міжнародному аеропорті «Харків» о 13.14.

Крім того, до Харкова на матч прилетіли їхні суперники - збірна Німеччини.

У медіа-центрі Євро-2012 в Харкові УНІАН повідомили, що передматчеві прес-конференції головних тренерів збірної Нідерландів Берта ван Марвейка та головного тренера збірної Німеччини Йоахіма Льова пройдуть сьогодні о 16.16 та 18.15 у прес-центрі стадіону «Металіст».

Як повідомляв УНІАН, на харківському стадіоні "Металіст" 13 червня відбудеться матч «Нідерланди – Німеччина». За даними Департаменту з питань підготовки Євро-2012 Харківської міської ради, до Харкова 12 та 13 червня прибудуть 20 тис уболівальників із цих країн. Зокрема, 12 червня до Харкова прибуде 21 літак з уболівальниками, 13 червня - 56 літаків.