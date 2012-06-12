У день матчу Україна-Франція очікується дощ і гроза

Футбольний матч у Києві 15 червня між збірними Швеції і Англії відбудеться за сприятливих погодних умов.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на прес-конференції директор Українського гідрометеорологічного центру МНС України Микола Кульбіда.

За його словами, 15 червня в Києві буде практично без опадів, хоча є ймовірність слабкого дощу.

«Ймовірність надзвичайно незначна і матч має відбутися за сприятливих умов з температурним режимом 15-18 градусів», - сказав М.Кульбіда.

Водночас він повідомив, що 13 червня у Львові відбудеться короткочасний грозовий дощ. Температура на вечір очікується 19-21 градус.

У Харкові буде без опадів. Температура 25-27 градусів.

15 червня в Донецьку після закінчення матчу очікується дощ і гроза. Температура - 20-22 градусів.

Також у день проведення футбольного матчу у Львові 17 червня буде без опадів. Температура 17-19 градусів.

У Харкові буде короткочасний дощ і гроза. Температура 19-21 градус.