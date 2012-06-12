Шевченко очолив рейтинг кращих гравців Євро-2012

Українець Андрій Шевченко, який забив 2 голи, що принесли українській команді перемогу над Швецією у понеділок, 11 червня, очолив рейтинг кращих гравців Євро-2012 за індексом Castrol EDGE.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА. Індекс А.Шевченка становить 9,70. На другому місці опинився швед Златан Ібрагімовіч (9,57), на третьому – росіянин Алан Дзагоєв (9,52). При розрахунках індексу Castrol EDGE враховується будь-який пас, сейв чи удар гравців, які сприяли здатності забити гол суперникам, чи попередженню голу у власні ворота.

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