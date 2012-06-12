Російські фани пройдуть маршем по Варшаві

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила директор з питань безпеки та кризового управління варшавської мерії Ева Гавор, зазначивши, що російські уболівальники пообіцяли владі міста не провокувати під час маршу жодних інцидентів.

"Якщо так станеться, то буде діяти поліція. Я просила про спокійну поведінку, аби не провокували нікого: ні на стадіоні, ні у місті", - сказала вона.

За словами Е.Гавор, організатори ходи запевнили, що «марш не буде мати політичних підтекстів».

За даними компанії PL2012, близько 10 тисяч російських фанів мають квитки на сьогоднішній матч між збірними Польщі та РФ, який розпочнеться о 21.45 (за київським часом) на Національному стадіоні у Варшаві, що може вміщувати майже 60 тисяч осіб.

За даними варшавської мерії, росіяни планують пройти до стадіону за досить коротким маршрутом: від Національного музею мостом через Віслу до Національного стадіону, де відбудеться матч.

Як повідомляв УНІАН, напередодні Євро-2012 вибухнув скандал, коли польські дипломати на зустрічі з представниками російських уболівальників закликали не використовувати під час перебування у Польщі символів Радянського Союзу, котрий більшість поляків вважають окупантом своєї держави після Другої світової війни.

Російські уболівальники сприйняли це як погрозу, заявивши, що обов'язково матимуть з собою символіку СРСР, що, на думку низки оглядачів, може спровокувати сутички з поляками.

Ситуацію погрішила історія з побиттям російськими уболівальниками польських стюардів на стадіоні у Вроцлаві 9 червня під час матчу між збірними Росії та Чехії.