Маленький фан з України став зіркою світового інтернету (відео)

Хлопчик Тимур став зіркою інтернету минулої ночі після феєричного матчу Україна - Швеція. Фото з неймовірною швидкістю набирало лайки в усіх соціальних мережах. Знімок навіть опублікували у своїх твітер-екаунтах світові спортивні видання, що мають мільйони читачів – ESPN i SportsCenter. Про це пише ТСН.

Українським блогерам вдалося віднайти і поспілкуватися з сестрою хлопчика, якому всього лише 6 років. Як виявилось, герой фотострічок проживає у Києві і його звуть Тимур. Сестра каже, що Тимуру давно хотілося потрапити на справжній футбольний матч, і вчорашній поєдинок між Україною та Швецією став першим матчем, на якому він побував.