Шведи бояться наших дівчат - занадто гарні

Як розказала Марина, одна з перекладачок з боку шведів, п'ють вони дуже багато і постійно сидять у фастфудах. Їх обслуговує наша українська кейтерінгова компанія. Обід коштує 300 гривень, дають картоплю і сосиски (вони по 50). Але шведи вернуть носи - їдять на стороні, пише «Комсомольская правда в Украине».

Всі, хто працює в містечку, спершу боялися за здоров'я шведів, але тепер навіть поважають.

- Пиво, пиво і пиво! - загинає пальці продавщиця найближчої кафешки, перераховуючи "улюблені страви шведів". - Ще водка.

- А ще?

- Ще горілка! - сміється жінка. - У них же на батьківщині фактично сухий закон, алкоголь коштує нереальних грошей. А тут дорвалися!

Дівчата також відзначають ще одну особливість шведських фанів - вони на українок взагалі не звертають уваги.

Як виявилося, шведи просто соромляться. Мовляв, наші дівчата такі гарні - незвично. Крім того, вони розповіли, що їм шведські організатори в брошурі написали, що до українок не можна підходити. Мовляв, це пастка: підмішають снодійне – пограбують. За словами шведів, в тій же брошурці ще багато цікавого. Не рекомендують ходити поодинці, тим більше вночі. І не дай бог у спальні райони. Також не рекомендують зачіпати місцевих фанатів.