Тернопіль усю ніч святкував перемогу України (відео)

Як передає кореспондент УНІАН, спочатку колони автомобілів із прапорами та уболівальниками з атрибутикою збірної України їздили містом.

Відео Youtube

Водії сигналили, а перехожі, які поверталися з перегляду матчу, вибігали на дорогу, тиснули їм руки, вітаючи одне одного з перемогою.

Загалом містом їздили декілька колон по 10-15 автомобілів. Подекуди вони вишиковувалися на дорозі у дві-три смуги. Близько першої години ночі автомобілі з’їхалися на майдан Волі, де уболівальники продовжили святкувати й радіти перемозі своєї команди. Загалом на майдан з’їхалося близько 50 автомобілів із фанами. За деякий час вони знову вирушили кружляти містом. При цьому на деяких автомобілях люди уже залишилися сидіти на капотах чи на дахах.

Роз’їхалися організовані колони автомобілів із вболівальниками після 2 години ночі. Водночас у барах і пабах з нічним режимом роботи в цей час все ще було людно.

Як повідомляв УНІАН, 11 червня у матчі фінальної частини Євро-2012 збірна України перемогла команду Швецію з рахунком 2:1 й очолила групу D за результатами першого туру.