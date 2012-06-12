Попов подякував фанам за «шалену енергетику»

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

«Щиро дякую вам за видовищну гру, яку ви подарували вболівальникам, всій Україні, всій Європі! Я з неймовірною напругою та спортивним азартом слідкував за кожною хвилиною поєдинку, сподіваючись на вашу перемогу! І мої надії, як і надії мільйонів українців, ви виправдали! Також висловлюю подяку вболівальникам та щирим фанам футболу, які підтримували вас та своєю шаленою енергетикою додавали вам упевненості у власних силах», – привітав гравців збірної із вдалим стартом у євротурнірі Олександр Попов.

Як повідомляв УНІАН, 11 червня національна збірна України з футболу виграла свій перший матч ЄВРО 2012. З рахунком 2:1 українці перемогли національну збірну Швеції. Наступні дві гри відбудуться на «Донбас Арені» у Донецьку. 15 червня Україна гратиме з Францією, а 19 червня – зі збірною Англії.