Los Angeles Kings виграв Кубок Стенлі
10:21, 12 червня 2012Спорт
536
Los Angeles Kings, заснований в 1967 році, вперше виграв Кубок Стенлі.
Los Angeles Kings святкують перемогу
Про це повідомляє "Коммерсант".
Заключне протистояння відбулося на льоду «королів» в ніч на 12 червня і завершилося з рахунком 6:1 на користь господарів.
У складі переможців дублями відзначилися Джефф Картер і Тревор Льюіс, а також по шайбі закинули Дастін Браун і Метт Грін. У New Jersey Devils гол забив Адам Хенрік.
Раніше клуб з Каліфорнії лише раз грав у фіналі - у сезоні-1992/93 він поступився Montrеal.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter