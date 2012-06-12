Los Angeles Kings виграв Кубок Стенлі

Про це повідомляє "Коммерсант".

Заключне протистояння відбулося на льоду «королів» в ніч на 12 червня і завершилося з рахунком 6:1 на користь господарів.

У складі переможців дублями відзначилися Джефф Картер і Тревор Льюіс, а також по шайбі закинули Дастін Браун і Метт Грін. У New Jersey Devils гол забив Адам Хенрік.

Раніше клуб з Каліфорнії лише раз грав у фіналі - у сезоні-1992/93 він поступився Montrеal.