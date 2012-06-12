У переддень завтрашнього матчу вулиці Львова вимивають шампунем

З VIP-гостей на матч прилетить данський принц Фредерік із дружиною Мері. Масовий приїзд данських фанів очікується сьогодні, більшість з них оселяться в кемпінгу під Львовом, пише Сегодня.

На перший у Львові матч Німеччини та Португалії, за підрахунками місцевої мерії, приїхала рекордна кількість фанів - близько 60 тисяч. У місті панувала неймовірна атмосфера карнавалу. Такої «навали» іноземців місто не пам'ятає давно. Німці за день випили близько 30 тисяч літрів пива.

У Львові жартують, що знову повернулася німецька окупація 1941 року. За словами продавців продуктових магазинів і рестораторів, німці грошима не смітили - брали в основному пиво, воду і сендвічі.

Вболівальники приємно здивовані безкоштовним wi-fi і цінами на пиво.

«Люди у вас доброзичливі, всі намагаються допомогти», - каже гість з Німеччини Ханс. «У вас дуже гарне місто і шалено гарні дівчата - чому я тут раніше не був? Колумб колись відкрив Америку, а ми зараз - Львів», - додає його товариш Мартін.

У ці дні Львів підмітають цілодобово і навіть миють з шампунем. З центру вивезли втричі більше сміття, ніж зазвичай