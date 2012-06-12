Янукович привітав збірну з блискучою перемогою
08:46, 12 червня 2012Спорт
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Президент України Віктор Янукович привітав збірну України з футболу та всіх її вболівальників з яскравою перемогою над командою Швеції.
|Янукович був на матчі
Як повідомляє прес-служба глави держави, В.Янукович високо оцінив гідну гру українських спортсменів у їх стартовому матчі в рамках фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.
Він зазначив, що поєднання молодості та досвіду дозволило команді проявити характер та перемогти.
«Вітаю всіх нас з блискучою перемогою», - наголосив Президент.
Як повідомляв УНІАН, 11 червня у матчі фінальної частини Євро-2012 збірна України перемогла команду Швеціїз рахунком 2:1 й очолила групу D за результатами першого туру.
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