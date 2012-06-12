Янукович привітав збірну з блискучою перемогою

Як повідомляє прес-служба глави держави, В.Янукович високо оцінив гідну гру українських спортсменів у їх стартовому матчі в рамках фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Він зазначив, що поєднання молодості та досвіду дозволило команді проявити характер та перемогти.

«Вітаю всіх нас з блискучою перемогою», - наголосив Президент.

Як повідомляв УНІАН, 11 червня у матчі фінальної частини Євро-2012 збірна України перемогла команду Швеціїз рахунком 2:1 й очолила групу D за результатами першого туру.