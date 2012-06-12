Міліція подякувала шведським фанам

Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, відразу після матчу шведських уболівальників було відокремлено від їхніх українських «колег» для доставки до місця проживання.

Як повідомляв УНІАН, 11 червня у матчі фінальної частини Чемпіонату Європи Україна перемогла Швецію з рахунком 2:1 і очолила групу D за результатами першого туру.