Харків готується прийняти ще 20 тисяч вболівальників: голландців і німців

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на директора Департаменту з питань підготовки Євро-2012 Олександра Нечипоренка.

За його словами, у день матчу до Харкова прибудуть по 10 тисяч уболівальників із обох країн.

О.Нечипоренко зазначив, що 12 червня до Харкова прибуде 21 літак з уболівальниками, 13 червня - 56 літаків. Крім цього, за даними адміністрації харківського Південного вокзалу, на 12 та 13 червня розкуплено всі квитки на Харків з усіх напрямків.

О.Нечипоренко підкреслив, що 12-13 червня в Харкові на 100% будуть заповнені готелі.