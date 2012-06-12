Харків готується прийняти ще 20 тисяч вболівальників: голландців і німців
08:17, 12 червня 2012Спорт
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До Харкова на матч Нідерланди – Німеччина, який відбудеться 13 червня на стадіоні «Металіст», прибудуть 20 тисяч уболівальників із цих країн.
Завтра в місто прилетять-приїдуть по 10 тисяч з обох сторін
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на директора Департаменту з питань підготовки Євро-2012 Олександра Нечипоренка.
За його словами, у день матчу до Харкова прибудуть по 10 тисяч уболівальників із обох країн.
О.Нечипоренко зазначив, що 12 червня до Харкова прибуде 21 літак з уболівальниками, 13 червня - 56 літаків. Крім цього, за даними адміністрації харківського Південного вокзалу, на 12 та 13 червня розкуплено всі квитки на Харків з усіх напрямків.
О.Нечипоренко підкреслив, що 12-13 червня в Харкові на 100% будуть заповнені готелі.
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