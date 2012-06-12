Голландці відмовилися жити в таборі під Харковом

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, 11 червня на деяких веб-сайтах з’явилася інформація з посиланням на Департамент з питань підготовки Євро-2012 Харківської міської ради про те, що 40 іноземних вболівальників придбали місця у неіснуючому наметовому таборі, що розташований у Харківській області. Квитки вони замовили заздалегідь за допомогою інтернету, коли ще перебували у своїй країні.

За попередньою інформацією, яку вдалося з’ясувати працівникам харківської міліції, табір, в якому забронювали місця громадяни Королівства Нідерланди, насправді існує. Група іноземних вболівальників прибула до вказаного наметового містечка, який розташований у Харківській області. Однак, умови перебування в цьому місці їх не влаштували. Тому іноземці вирішили повернутися до Харкова, щоб оселитися в іншому місці.

Для з’ясування усіх обставин події начальник Харківського міського управління ГУ МВС України в Харківській області полковник міліції Ігор Болюх особисто зустрівся з директором консульської служби Нідерландів Ханом Петерсом, який запевнив правоохоронців, що з боку голландських вболівальників до них не надходило жодної скарги з приводу їхнього перебування на території України, зокрема Харківської області.

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Як повідомляв УНІАН, 9 червня у Харкові збірна Нідерландів грала зі збірною Данії, а 13 червня гратиме зі збірною Німеччини.

8 червня на території Журавлівського гідропарку у Харкові відкрився «Оранж-кемп» – наметовий табір уболівальників збірної Нідерландів.