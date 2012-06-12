Як передає кореспондент УНІАН, про це Е.Хамрен повідомив журналістам на післяматчевій конференції.

За його словами, у другому таймі його команда почала грати краще ніж в першому, завдяки чому вдалося забити м`яч.

Е.Хамрен висловив жаль з приводу того, що українцям вдалось швидко відігратись. «Це додало їм сил», - сказав він .

За його словами, «останні 20 хвилин збірній Швеції не було чого втрачати, але шкода що не вийшло».

Е.Хамрен відзначив, що у цьому матчі Андрій Шевченко відмінно зіграв у штрафному майданчику. «Не тільки він вміє так грати в українській збірній, але сьогодні він зіграв чудово», - сказав тренер шведів.

Відповідаючи на запитання журналістів, він зазначив, що ще не думав про наступні ігри.

«Я налаштовувався на гру проти України, сьогодні я не задоволений грою своєї команди», - заявив він.