Блохін розкритикував гру українців наприкінці матчу

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Блохін повідомив 11 червня на післяматчевій конференції.

За його словами, збірна України володіла перевагою в першому таймі, але не використала ті моменти, які були створені. У той же час, від гри шведів в першому таймі у О.Блохіна склалося враження, що вони вийшли грати на нічию.

У другому таймі, зазначив він, шведи забили гол, однак зробили це «не за правилами fair play».

О.Блохін заявив, що гравець української команди лежав на полі, але шведи не вибили м'яч за межі поля, а продовжили грати і забили гол.

Незважаючи на це, зазначив він, «нам вдалося переломити гру, забити два м'ячі».

У той же час, тренер розкритикував гру своїх гравців в кінці матчу. «Кінцівку провели неграмотно» - сказав О.Блохін.

Він додав, що гравці не виконали установку, намагалися грати на утримання рахунку, незважаючи на те, що вийшли три свіжих гравці.