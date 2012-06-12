Шевченко: треба відновлюватися перед грою з французами

Про це в ефірі каналу "Україна" сказав капітан команди та автор дублю Андрій Шевченко, повідомляє Champion.

"У мене стільки емоцій. Це щось фантастичне! Євро вдома, перша гра - 2:1. Ми виграємо, перемога заслужена, дуже добре грали", - сказав А.Шевченко.

"Спасибі всім вболівальникам, спасибі хлопцям за гарну гру. Кутові награні, все інше по ходу. Після невдалих товариських ігор хлопці зібралися і показали хорошу гру, характер, комбінації ", - зазначив він.

"У нас хороші шанси. Треба відновлюватися перед грою з французами - кожна гра, як фінал. Сьогодні виграли, наступні матчі будемо готуватися так само", - пообіцяв Шевченко.