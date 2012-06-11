У Чорному морі триває вітрильна регата на призи командувача ВМС

Це найтриваліше за часом для Чорного моря змагання яхтсменів.

Як передає кореспондент УНІАН, у регаті беруть участь 26 яхт, зокрема 6 екіпажів від ВМС України, 3 - від Чорноморського Флоту Російської Федерації, по одному екіпажу - від Одеси, Керчі, Саків, 2 екіпажі - від Феодосії, 12 - від Севастополя.

Змагання присвячені 67-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні, 229-м роковинам з дня заснування міста-героя Севастополя, а також 20-річчю ВМС України.

Змагання складаються з кількох гонок. Старт першої гонки був даний уранці 9 червня з внутрішнього рейду Севастопольської бухти. 10 червня проходила друга гонка «Севастополь-Балаклава». 11-12 червня проходить третя гонка «Балаклава-Феодосія». Четверта гонка відбудеться 14-15 червня за маршрутом «Феодосія-Артек», а п'ята - 16 червня за маршрутом «Артек-Севастополь».

Змагання проводяться командуванням українських ВМС, Парусною федерацією Севастополя за підтримки Севастопольської міськдержадміністрації.