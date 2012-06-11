УКРАЇНА ВИГРАЛА У ШВЕЦІЇ
23:39, 11 червня 2012Спорт
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Завершився перший матч української збірної на Євро-2012.
Україна - Швеція 2:1 (Шевченко 55, 60 - Ібрагімович 52).
Зтрьомабаламиукраїнськазбірнанасьогодні -лідергрупиD.Їїіменитісуперники -Англіяі Франція-,нагадаємо, зіграливДонецькувнічию1:1.
НаступнагразбірноїУкраїни- 15 червнявДонецьку протизбірноїФранції.
Азавтра на вболівальниківчекаютьматчігрупиA:Греція -Чехія(Вроцлав) та Польща- Росія (Варшава).
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