Поліцейські з різних країн супроводжують своїх уболівальників в Україні

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, приїзд іноземних колег зумовлений також наданням практичної допомоги вітчизняним правоохоронцям.

Окрім того, що закордонні поліцейські працюють у Міжнародному центрі поліцейського співробітництва, вони знаходяться безпосередньо у середовищі своїх уболівальників та проводять з ними профілактичні бесіди. Зокрема, до компетенції поліцейських входить зустріч вболівальників своєї країни в аеропортах та на вокзалах, відвідування місць їхнього проживання (готелі, наметові містечка, кемпінги тощо) та місць відпочинку. Також поліцейські спостерігають за своїми громадянами на стадіонах та у фан-зонах під час матчів.

У разі потреби поліцейські проводять співбесіду та виступають у ролі перекладачів для вирішення конфліктних ситуацій, якщо такі виникнуть. Що ж до повноважень членів таких делегацій, то вони виступають виключно як експерти. Іноземних поліцейських супроводжують представники української міліції.

Наразі в Україні працюють поліцейські зі Швеції, Нідерландів, Німеччини, Португалії, Росії, Данії, Франції та Великої Британії.