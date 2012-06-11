Міліція знайшла речі, вкрадені у фан-зоні, і нема кому віддати
23:17, 11 червня 2012Спорт
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Співробітники міліції затримали зловмисників, які під час маршу до НСК "Олімпійський" сьогодні ввечері у шведського вболівальника вкрали гаманець, а в українського, який перебував у фан-зоні, - рюкзак.
Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, українські зловмисники, скориставшись скупченням людей під час маршу до "Олімпійського", витягли у фана зі Швеції гаманець.
А в фан-зоні на Хрещатику злодії вкрали у вболівальника з Івано-Франківська рюкзак.
Співробітники карного розшуку затримали злодіїв, але віддати речі потерпілим не вдалось. Швед не захотів залишити футбольний захід задля документального оформлення інциденту і дав міліціонерам контактний номер, щоб забрати потім свого гаманця.
Що стосується українського вболівальника, то він загубився в натовпі, поки міліція затримувала зловмисників. Міліція просить його підійти до Шевченківського райуправління і забрати рюкзак.
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