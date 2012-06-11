Бельгійці з горя продали свою підтримку на Євро через інтернет

Про це повідомляє сьогодні бельгійське інформаційне агентство Belga.

Уболівальники розмістили своє повідомлення на сайті аукціонів eBay, зазначивши, що отримані кошти будуть спрямовані на користь ЮНІСЕФ.

Агентство також зазначає, що пропозиція бельгійських уболівальників була продана одному покупцю з Нідерландів за 3 тисячі євро.