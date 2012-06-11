Збірна України стартувала на Євро

Україна почала своє Євро Україна почала своє Євро

Як передає кореспондент УНІАН, головний тренер української збірної Олег Блохін виставив на гру такий склад: воротар: Андрій П'ятов; захисники: Євген Селін, Євген Хачеріді, Тарас Михалик, Олег Гусєв; півзахисники: Анатолій Тимощук, Сергій Назаренко, Євген Коноплянка, Андрій Ярмоленко; нападаючі: Андрій Воронін, Андрій Шевченко.

Обслуговує цей матч турецька бригада арбітрів. Головним рефері цього матчу УЄФА призначив Джюнейта Чакира. Його асистентами будуть Бахаттін Дуран і Тарік Енгюн.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Донецьку вже відбувся матч двох інших збірних відбіркової групи D. У цій грі збірні Англії та Франції зіграли в нічию з рахунком 1:1 і набрали по 1 очку.