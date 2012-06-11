Англія і Франція розійшлися миром (фото)
20:50, 11 червня 2012Спорт
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У Донецьку завершився матч фінальної частини Євро-2012 в групі D між командами Франції та Англії.
Англія і Франція отримали по 1 очку
Перемогу не здобула жодна збірна. Рахунок у грі 1:1 .
Перший гол забили англійці. Джеррард навісив зі штрафного з правого флангу і м'яч прилетів прямо на голову Джолеона Лескотта, який точно пробив в ближній кут.
Джолеон Лескотт забив перший м'яч Англії на цьому Євро
На 39 хвилині позиційна атака французів закінчилася низовим ударом Саміра Насрі, після якого м'яч влетів точно під ближню штангу.
Наступний матч в групі D зіграють України та Швеція сьогодні о 21.45 на Олімпійському стадіоні в Києві.
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