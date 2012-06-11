Англія і Франція розійшлися миром (фото)

Перемогу не здобула жодна збірна. Рахунок у грі 1:1 .

Перший гол забили англійці. Джеррард навісив зі штрафного з правого флангу і м'яч прилетів прямо на голову Джолеона Лескотта, який точно пробив в ближній кут.

На 39 хвилині позиційна атака французів закінчилася низовим ударом Саміра Насрі, після якого м'яч влетів точно під ближню штангу.

Наступний матч в групі D зіграють України та Швеція сьогодні о 21.45 на Олімпійському стадіоні в Києві.