40 голландців купили місця в неіснуючий кемпінг під Харковом

Про це заявив директор департаменту з питань підготовки Євро-2012 Харківської міськради Олександр Нечипоренко, пише РІА «Новости».

Очікується, що Харків за час групового етапу чемпіонату Європи з футболу прийме близько 25 000 голландських уболівальників. На даний момент в місті існує офіційний "помаранчевий кемпінг" на території Журавлівського гідропарку.

"Сорок голландців купили місця в табір, якого просто не існує. Ми запропонували їм допомогу, вирішили, що або розмістимо їх в мононаціональному таборі, або в іншому, дали їм телефон кемпінгу на Журавлівці", - сказав Нечипоренко на прес-конференції.