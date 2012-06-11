40 голландців купили місця в неіснуючий кемпінг під Харковом
18:38, 11 червня 2012Спорт
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Сорок голландських уболівальників стали жертвами шахраїв, купивши місця в харківському кемпінгу, якого не існує.
40 вболівальників стали жертвами шахраїв
Про це заявив директор департаменту з питань підготовки Євро-2012 Харківської міськради Олександр Нечипоренко, пише РІА «Новости».
Очікується, що Харків за час групового етапу чемпіонату Європи з футболу прийме близько 25 000 голландських уболівальників. На даний момент в місті існує офіційний "помаранчевий кемпінг" на території Журавлівського гідропарку.
"Сорок голландців купили місця в табір, якого просто не існує. Ми запропонували їм допомогу, вирішили, що або розмістимо їх в мононаціональному таборі, або в іншому, дали їм телефон кемпінгу на Журавлівці", - сказав Нечипоренко на прес-конференції.
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