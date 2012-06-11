У Донецьку бездомний собака покусав француза

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив голова Донецької облдержадміністрації Андрій Шишацький.

За його словами, серед 10 госпіталізованих є «і наші, й іноземці».

«Є ексцес – укус бездомного собаки. Укусив громадянина Франції в мікрорайоні Текстильник. Він був госпіталізований у лікарню №1, обстежений і поки що відмовився від подальшої госпіталізації, але перебуватиме під наглядом медиків», - сказав губернатор.

Він також зазначив, що в основному іноземні туристи звертаються з приводу незначних ушкоджень шкіри. «Є ще багато звернень серед іноземців з розтертостями стоп, ніг. Мабуть, у них слабка фізична підготовка. Серед них багато повних», - сказав А.Шишацький.

Як повідомив губернатор, «медпослуги їм надаються безплатно, як безплатно їм надаються стоянки в тому ж аеропорту».

«Госпіталізовані в лікарню, зазвичай, після надання меддопомоги залишають медустанову. Серед госпіталізованих інфекційних хворих, дякувати Господу, поки що немає», - додав А.Шишацький.