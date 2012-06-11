Тхір Фред став на бік України та Англії

17:37, 11 червня 2012
Спорт
928

У Харкові тхір-віщун Фред зробив передбачення щодо результатів матчів Англія - Франція та Україна - Швеція, які пройдуть сьогодні в Донецьку та Києві відповідно.

Тхір-віщун Фред пророкує Україні перемогу

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, тхір спрогнозував перемогу збірних Англії та України.

На сцені в офіційній фан-зоні Євро-2012 у Харкові перед Фредом поставили дві мисочки з їжею і прапорцями країн, що беруть участь у сьогоднішніх матчах.

Обираючи між збірними Англії та Франції, тхір віддав перевагу мисці з англійським прапором. Потім Фред обирав між командами України та Швеції, і його вибір припав на збірну України.

Як повідомляв УНІАН, вже справдилися прогнози Фреда щодо перемоги Данії у грі зі збірною Нідерландів. Тхір-віщун також вгадав результати ігор Хорватія - Ірландія (перемога хорватів), Німеччина – Португалія (виграли німці) і нічию між збірними Польщі та Греції.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter