В УЄФА кажуть, що продали всі квитки на матч «Англія - Франція»
16:40, 11 червня 2012Спорт
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Інформація, розповсюджена деякими ЗМІ про те, що матч Франція – Англія буде відбуватися на напівпорожньому стадіоні не відповідає дійсності.
В УЄФА стверджують, що відвідуваність матчів - рекордна
Про це заявив Директор Турніру в Україні Маркіян Лубківський.
«За даними УЄФА, продано 49 400 квитків на цей матч (при місткості стадіону 50 000). Через величезний ажіотаж з боку вболівальників за кілька днів до матчу УЄФА додатково виставив на продаж 600 резервних квитків, в тому числі квитків з обмеженою видимістю», - сказав Лубківський, пише Радіо Свобода.
Він також зазначив, що квитки на матчі Євро в Україні продані всі, відвідуваність матчів - 99%, що є рекордним показником серед усіх попередніх турнірів.
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