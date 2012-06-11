В УЄФА кажуть, що продали всі квитки на матч «Англія - Франція»

Про це заявив Директор Турніру в Україні Маркіян Лубківський.

«За даними УЄФА, продано 49 400 квитків на цей матч (при місткості стадіону 50 000). Через величезний ажіотаж з боку вболівальників за кілька днів до матчу УЄФА додатково виставив на продаж 600 резервних квитків, в тому числі квитків з обмеженою видимістю», - сказав Лубківський, пише Радіо Свобода.

Він також зазначив, що квитки на матчі Євро в Україні продані всі, відвідуваність матчів - 99%, що є рекордним показником серед усіх попередніх турнірів.