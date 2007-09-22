50 кращих тренерів в історії футболу

Англійська газета "The Times" оприлюднила список 50 кращих тренерів світу. Як і кожен такий рейтинг, версія англійців видається спірною, але від цього не менш цікавою, тим більше, що складали список вельми респектабельні експерти. Вони запевняють, що консультувалися із зарубіжними колегами і представниками старшого покоління, отже, оцінки були ретельно зважені.

Природно, що в списку присутні всі найтитулованіші та відомі фахівці, які досягали гучних перемог з клубами і національними збірними.

Перше місце експерти віддали Рінусу Міхелсу – батькові тотального футболу, який змінив обличчя гри, здійснив переворот в її тактичному сприйнятті. Серед здобутих ним трофеїв звання чемпіона Голландії та Кубки чемпіонів з "Аяксом", титул чемпіона Іспанії, завойований з "Барселоною", і перемога збірної Нідерландів на Євро-88. Великий Міхелс міг і повинен був виграти також фінал Чемпіонату світу 1974 року, але "німецька машина" виявилася щасливішою. В принципі, вибір "The Times" не дивує, адже ще в 1999 році FIFA визнала Р.Міхелса кращим тренером століття.

2. Сер Метт Басбі (1909-1994). Крайній півзахисник шотландської збірної, який виступав за «Ліверпуль» і «Манчестер Сіті» до Другої світової війни, став тренером «Манчестера Юнайтед» 1945 року, коли «МЮ» доводилося грати на чужому стадіоні, оскільки «Олд Траффод" був майже повністю зруйнований бомбардуванням. Але вже за три роки Басбі зміг створити видатну команду. 1948 р. його клуб виграв Кубок Англії. «Хлопці Басбі» зразка середини 1950-х двічі виходили в півфінал Кубка європейських чемпіонів. Після загибелі вісьмох гравців у мюнхенській авіакатастрофі Басбі зміг подолати потрясіння і створив нову команду, яка в 1968 р. стала володарем Кубка чемпіонів. ("Немного о футболе" ).

3. Ернст Хаппель (1925-1992) "не багато говорив, але багато вигравав". Перемагав в чемпіонатах чотирьох країн - Голландії, Бельгії, Німеччині і Австрії. Також він вивів збірну Голландії до фіналу чемпіонату світу 1978 року. Найзначніші його перемоги - два Кубки чемпіонів, завойовані з "Фейєнордом" (1970) і "Гамбургом" (1983). На його честь 1992 р. перейменований Praterstadion у Відні).

Великий наставник київського "Динамо" і збірної СРСР Валерій Лобановський потрапив на 32-е місце, випередивши Рафаеля Бенітеса і поступившись Оттмару Хітцфельду.

"Ключова постать, що визначила домінуючу роль київського "Динамо" в радянському футболі в 70-80-і роки. Незаперечний лідер, який вивів збірну Радянського Союзу у фінал Євро-88", – таку характеристику дали В.Лобановському англійці. При цьому їм можна нагадати про розгром, яке влаштувало, представляючи вже незалежну Україну, "Динамо" іспанській "Барселоні" або той факт, що найдорожчий гравець в історії англійської Прем`єр-ліги Андрій Шевченко - учень В.Лобановського.

Багато в списку і спірних моментів. Зокрема, Марчелло Ліппі, який виграв у своїй кар`єрі всі цінні призи клубного футболу, – п`ять скудетто, Кубок чемпіонів, Міжконтинентальний кубок і Суперкубок Європи, а торік привів збірну Італії до звання чемпіона світу, не потрапив навіть до десятки кращих. Експерти "The Times" відправили його на 17-е місце.

Джованні Траппатонні, який в 70-80-і роки виграв всі три європейські кубки з "Ювентусом", займає 28-у позицію. А Фабіо Капела, що ставав чемпіоном з чотирма різними клубами в Італії і Іспанії, опинився на 21-му місці.

Свен-Горан Ерікссон, який в своїй кар`єрі тричі добивався золотих дублів – в Швеції, Португалії і Італії, опинився лише на 46-му місці. Явно не на своїй позиції стоїть також німець Гельмут Шен, єдиний тренер, який вигравав золоті медалі чемпіона світу і Європи. Після переліку його заслуг експерти додали: "Це більше, ніж збірна Англії досягла за всю свою історію", і, проте, відправили Шена на 34-е місце.

Ліга-новини, Динамоманія

50 кращих тренерів в історії світового футболу. Версія газети "The Times".

1. Рінус Міхелс (Голландія)

2. Сер Матт Басбі (Шотландія)

3. Ернст Хаппель (Австрія)

4. Сер Алекс Фергюсон (Шотландія) 5. Білл Шенклі (Шотландія)

6. Боб Пейслі (Англія)

7. Брайян Клаф (Англія)

8. Біла Гуттман (Угорщина)

9. Мігель Муньос (Іспанія)

10. Арсен Венгер (Франція)

11. Арріго Саккі (Італія)

12. Джок Стейн (Шотландія)

13. Еленіо Еррера (Іспанія)

14. Маріо Загало (Бразилія)

15. Йохан Кройфф (Голландія)

16. Жозе Моурінью (Португалія) 17. Марчелло Ліппі (Італія)

18. Луїш Феліпе Сколарі (Бразилія)

19. Вісенте Дель Боске (Іспанія)

20. Франц Беккенбауер (Німеччина)

21. Фабіо Капелло (Італія)

22. Сесар Луіс Менотті (Аргентина)

23. Енцо Беарзот (Італія)

24. Сер Альф Рамсей (Англія)

25. Теле Сантана (Бразилія)

26. Нерео Рокко (Італія)

27. Еме Жаке (Франція)

28. Джованні Трапаттоні (Італія) 29. Гус Хіддінк (Голландія)

30. Карлос Білардо (Аргентина)

31. Оттмар Хітцфельд (Німеччина) 32. Валерій Лобановський (СРСР, Україна)

33. Рафаель Бенітес (Іспанія)

34. Гельмут Шен (Німеччина)

35. Сер Бобі Робсон (Англія)

36. Луї ван Галь (Голландія) 37. Карл Раппан (Австрія)

38. Зепп Гербергер (Німеччина)

39. Білл Ніколсон (Англія)

40. Удо Латтек (Німеччина)

41. Джордж Рейнор (Англія)

42. Отто Реххагель (Німеччина) 43. Карлос Альберто Паррейра (Бразилія) 44. Карло Анчелотті (Італія) 45. Дон Реві (Англія)

46. Свен-Еран Ерікссон (Швеція)

47. Карлос Б`янкі (Аргентина)

48. Альбер Батте (Франція)

49. Джес Карвер (Англія)

50. Хенесс Вайсвайлер (Німеччина)

Темним шрифтом позначені діючі тренери.