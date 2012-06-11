Блохін назвав стартовий склад збірної на гру зі шведами

15:10, 11 червня 2012
Спорт
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Головний тренер збірної України Олег Блохін визначив футболістів, які сьогодні з перших хвилин зіграють проти збірної Швеції.

Олег Блохін

Стартовий склад України буде таким, який грав у контрольному матчі проти Естонії, пише ТСН.

О 21:45 на полі НСК "Олімпійський" повинен вийти такий склад:

воротар: Андрій П'ятов;

захисники: Євген Селін, Євген Хачеріді, Тарас Михалик, Олег Гусєв;

півзахисники: Анатолій Тимощук, Сергій Назаренко, Євген Коноплянка, Андрій Ярмоленко;

нападники: Андрій Воронін, Марко Девіч.

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