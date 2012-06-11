Білоруських журналістів у Києві найбільше дивує усміхнена міліція

Білоруські журналісти "приємно шоковані" усмішками київських міліціонерів. Як повідомляє прес-служба КМДА, журналісти Білоруського загальнонаціонального телебачення поділились з фахівцями медіа-центру міста Києва своїм першим враженням про українську столицю.

Кореспонденти зазначили, що в першу чергу Київ та кияни вражають своєю гостинністю та привітністю. Як зауважили колеги із-за кордону, навіть на обличчях міліціонерів вони зустрічали усмішки.

«Вже три дні ми знаходимося в епіцентрі ЄВРО 2012 у Києві, у фан-зоні, і не бачили жодного міліціонера, який би не усміхався. Спочатку ми думали, що це поодинокі випадки, але згодом пересвідчилися – гостинність та щирі усмішки – типові риси для столичних працівників міліції. Це нас приємно шокувало!», – розповів оператор білоруського телеканалу.