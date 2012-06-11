Київські депутати отримали квитки на матч Україна-Швеція «на шару»

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови КМДА Анатолій Голубченко на прес-конференції.

“У нас є квитки, виділені УЄФА для приймаючого міста. Працювала комісія, і всі ті заявки, які були подані (на отримання квитків на матчі Євро-2012), були розгянуті і на ту кількість білетів, яку ми отримали, були задоволені по можливостях. Київські депутати отримали 120 квитків на цей матч рішенням комісії”, - пояснив А.Голубченко.

За його словами, квитки виділено усім містам, що приймають чемпіонат, для забезпечення не лише чиновників, але й інвалідів, спорсменів. “І всі депутати написали заявки”, - зазначив А.Голубченко.

За підрахунками депутата Київради від партії УДАР Олексія Давиденка, 120 депутатів Київради одержали безкоштовні квитки на Євро-2012 на більш як 500 тисяч гривень. Про це він сказав “Українській правді”. За його словами, кожен депутат Київради одержав безкоштовно два квитки на київські матчі Євро-2012: один – на матч збірної України та один - на фінал. "Вартість квитка на матч за участю України коштує 1200 гривень. Вартість квитка на фінал коштує 3300 гривень. Ціни офіційні зазначені у самих квитках", - сказав депутат.