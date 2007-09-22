Моурінью претендує на 25 мільйонів відкупних від Челсі

Португалець Жозе Моурінью, який достроково покинув посаду головного тренера лондонського футбольного клубу "Челсі", заявляє, що має намір вивчити ще одну іноземну мову і повернутися на тренерську роботу. «Але не прямо відразу зараз", - уточнив він у своєму першому інтерв`ю після сенсаційного відходу з "Челсі".

За словами Моурінью, хоча він дуже любить англійський футбол, швидше за все, він вирішить спробувати себе в іншій країні. "При цьому у мене немає наміру тренувати португальську національну збірну, так що Сколарі може не турбуватися в зв`язку з цим", - пожартував Моурінью. Бразилець Луїш Феліпе Сколарі в даний час є тренером національної команди Португалії , нагадує РІА новості.

"У найближчих планах у мене поїздка до США, участь в рекламній кампанії малайзійського банку, я хочу більше часу провести з дружиною і дітьми, а також почати вивчати ще одну іноземну мову", - поділився з журналістами Моурінью. Він уточнив, що швидше за все це буде італійська або німецька.

"Я радий, що закінчив працювати в "Челсі", хоча дуже люблю цей клуб", - зізнався тренер. "А що стосується подальшої кар`єри, я готовий до участі в будь-яких проектах в будь-якій країні", - резюмував він.

У минулий четвер керівництво "Челсі" оголосило про те, що "за взаємною згодою" клуб розлучається з головним тренером Жозе Моурінью після трьох з гаком років його роботи з лондонською командою.

Основною причиною дострокового відходу тренера був названий розлад в його відносинах з клубом, який став впливати на рівень виступів команди.

В даний час представники тренера погоджують розмір його вихідної допомоги, яка, за деякими оцінками, може сягнути 25 мільйонів фунтів стерлінгів.