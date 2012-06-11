Харків чекає сьогодні сім чартерів з голландцями

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради.

У Харкові приземлилися 44 літаки з Амстердама і Копенгагена. У них було 4111 уболівальників. Відбули з аеропорта 40 рейсів, які відвезли 3724 фанів.

У прес-службі уточнили, що 8, 9 і 10 червня на борту 90% усіх авіарейсів перебували вболівальники чемпіонату.

Черговий наплив футбольних туристів очікується сьогодні. За даними директора Департаменту з питань підготовки Євро-2012 з футболу міської ради Олександра Нечипоренка, сьогодні до Харкова прилетять сім літаків з голландськими вболівальниками. Фанати зупиняться у наметовому містечку в Журавлівському гідропарку. Очікується, що сьогодні тут перебуватимуть близько 1100 уболівальників збірної Нідерландів.

Як повідомляв УНІАН, залізницею до Харкова на матч Нідерланди – Данія прибули понад 800 уболівальників.