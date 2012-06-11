Шева втретє стане батьком

У дружини форварда Крістен Пазік, яка приїхала з дітьми підтримати Андрія під час Євро, був помітний округлий животик, - пише Обоз.

Журналісти зняли на фото топ-модель «при надії» під час відкритого тренування на НСК «Олімпійський», яку українська команда проводила за добу до матчу зі Швецією.

Андрій Шевченко та Крістен Пазік, нагадаємо, вже виховують двох дітей. Синам Джордану і Крістіану, відповідно, 7 і 5 років.