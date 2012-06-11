Чому росіяни влаштували бійку на Вроцлавському стадіоні

Про це в інтерв`ю "Спорт-Експресу" розповів глава Російського футбольного союзу Сергій Фурсенко, пишеLenta.ru.

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"Наскільки я розумію, служба безпеки вирахувала ту людину, яка кинула на поле фаєр, і спробувала його затримати. Відповідно, його товариші вчинили опір. Хотіли відбити порушника", - сказав Фурсенко.

Він додав, що уболівальникам вдалося домогтися свого, але "всі учасники інциденту зафіксовані камерами, і на них, напевно, чекають неприємності".

"Тут, у Польщі, відповідні закони значно суворіші, ніж у Росії. Ми, звичайно, будемо допомагати своїм, чим зможемо, але той, хто спеціально шукає подібні пригоди, повинен розуміти, на що йде", - додав Фурсенко.

Нагадаємо, 10 червня УЄФА почав дисциплінарне розслідуваннявідносно російських уболівальників. Причиною стала низка інцидентів, що мали місце під час матчу Росія - Чехія: кинутий на поле фаєр, провокаційні банери, а також расистські образи, які нібито мали місце стосовно одного з чеських гравців.