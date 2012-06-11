Франція - Англія: на кого ставлять букмекери

О 19:00 у Донецьку на стадіоні "Донбас Арена" зустрінуться збірні Франції та Англії.

Фаворита в цьому протистоянні визначити досить важко, відзначають Вести. Обидві команди зараз мають явні кадрові проблеми. У французів пропустили останнє тренування захисник Патріс Евра через травму стегна і нападаник Карім Бензема, який має проблеми зі спиною. Участь цих ключових гравців у складі "триколорів" у стартовому матчі квартету D - поки під сумнівом.

Представники Туманного Альбіону відчувають більш серйозні проблеми з кадровим складом. Першим із "обойми" англійців вибув воротар Норвіч Сіті Джон Радді, який отримав перелом пальця на руці. Потім травму ахіллесова сухожилля отримав півзахисник Манчестер Сіті Гарет Беррі. Знаменитому хавбеку Челсі Френку Лемпарду довелося залишити мрію про участь в європейській першості через пошкодження стегна. І, нарешті, останнім у цьому списку виявився центральний захисник Челсі Гарі Кехілл, який отримав подвійний перелом щелепи в зіткненні з основним воротарем збірної Джо Хартом.

Букмекери все ж віддають перевагу команді Лорана Блана, яка переконливо виглядала напередодні Євро, здобувши три перемоги в товариських матчах над збірними Німеччини (2:1), Ісландії (3:2) та Сербії (2:0).

Підопічні ж Роя Ходжсона, за словами фахівців, не дуже переконливо провели підготовчий період до чемпіонату. Англійці програли збірній Нідерландів (2:3) і перемогли з мінімальним рахунком бельгійців і норвежців, продемонструвавши досить мляву гру.