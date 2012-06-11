Фани продовжують з'їжджатися в Україну: кордон уже перетнули 37 000 людей

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, вболівальники футбольного чемпіонату продовжують прибувати в Україну та залишати її межі після виступів своїх збірних. Так, за добу кордон перетнуло майже 14 тисяч уболівальників, половина з яких слідувала в нашу державу.

Сьогодні прогнозується збільшення організованих і неорганізованих груп уболівальників у зв`язку із проведенням матчів в Києві та Донецьку.

Основний потік гостей очікується через аеропорт Донецька - близько 50 рейсів, а також через аеропорти «Бориспіль», «Жуляни» та ділянку кордону з Польщею.

Всього впродовж доби держкордон України перетнуло понад 311 тисяч осіб та 64 тисячі транспортних засобів.