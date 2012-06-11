Сьогодні Україна зіграє зі Швецією: фан-зона готується до напливу фанів
Сьогодні у Києві пройде перший матч збірної України зі збірною Швеції у рамках Євро-2012, й організатори офіційної фан-зони на Хрещатику чекають на великий наплив уболівальників – до 50 тисяч осіб.
У зв’язку з цим на території фан-зони будуть посилені заходи безпеки, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.
Організатори фан-зони нагадують, що на її територію заборонено вносити: легкозаймисті предмети, алкогольні напої, великогабаритні предмети, колючі та ріжучі предмети, зброю, професійну фото- та відеоапаратуру, засоби трансляції (окрім представників ЗМІ, які отримали відповідний дозвіл).
Як пояснюють організатори, такі правила встановлені УЄФА і діють на територіях фан-зон та стадіонів усіх приймаючих міст.
За інформацією штабу з безпеки київської фан-зони, з першого дня її відкриття на Хрещатику було налагоджено оперативну й ефективну систему безпеки. Працює система відеонагляду, усі входи до фан-зони контролюють окремі групи охоронців, організовано постійний патруль всередині та ззовні фан-зони.
Потоки на вхід і вихід із фан-зони розділені для зручності вболівальників: вхід здійснюється лише через турнікети, вихід – у спеціально позначених місцях.
Одночасно у фан-зоні працюють близько 500 співробітників служби безпеки.