Сьогодні Україна зіграє зі Швецією: фан-зона готується до напливу фанів

У зв’язку з цим на території фан-зони будуть посилені заходи безпеки, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

Організатори фан-зони нагадують, що на її територію заборонено вносити: легкозаймисті предмети, алкогольні напої, великогабаритні предмети, колючі та ріжучі предмети, зброю, професійну фото- та відеоапаратуру, засоби трансляції (окрім представників ЗМІ, які отримали відповідний дозвіл).

Як пояснюють організатори, такі правила встановлені УЄФА і діють на територіях фан-зон та стадіонів усіх приймаючих міст.

За інформацією штабу з безпеки київської фан-зони, з першого дня її відкриття на Хрещатику було налагоджено оперативну й ефективну систему безпеки. Працює система відеонагляду, усі входи до фан-зони контролюють окремі групи охоронців, організовано постійний патруль всередині та ззовні фан-зони.

Потоки на вхід і вихід із фан-зони розділені для зручності вболівальників: вхід здійснюється лише через турнікети, вихід – у спеціально позначених місцях.

Одночасно у фан-зоні працюють близько 500 співробітників служби безпеки.