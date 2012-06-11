Іранським жінкам заборонили дивитися матчі Євро-2012

На думку влади, ці заходи можуть зашкодити моральному вигляду жінок.

«Це недоречна ситуація, коли жінки і чоловіки дивляться футбол разом, - передає AFP слова заступника начальника поліції Бахмана Каргара. - Чоловіки під час перегляду ігор хвилюються, ведуть себе вульгарно або дозволяють собі брудні жарти. Жінки не заслуговують на перегляд футболу в такому товаристві. Вони повинні подякувати поліції за таке рішення ».

Газета.ру