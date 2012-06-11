Іранським жінкам заборонили дивитися матчі Євро-2012
08:52, 11 червня 2012Спорт
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Уряд Ірану заборонив перегляд жінками спільно з чоловіками матчів Євро-2012 у барах, кафе і ресторанах.
Українським жінкам пощастило більше ...
На думку влади, ці заходи можуть зашкодити моральному вигляду жінок.
«Це недоречна ситуація, коли жінки і чоловіки дивляться футбол разом, - передає AFP слова заступника начальника поліції Бахмана Каргара. - Чоловіки під час перегляду ігор хвилюються, ведуть себе вульгарно або дозволяють собі брудні жарти. Жінки не заслуговують на перегляд футболу в такому товаристві. Вони повинні подякувати поліції за таке рішення ».
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