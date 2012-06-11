Блохіну подарували поему Пушкіна «Полтава»

Російський журналіст подарував Олегу Володимировичу поему Олександра Пушкіна "Полтава".

"Дякую. Мені її читати на ніч? Якщо буде безсона ніч, то буду читати. Якщо говорити про наш матч зі шведами, то легкого поєдинку не буде. Швеція — це добротна команда, яка вже шість років грає одним складом.

Але давайте закінчим тему Полтавської битви. Нас чекає інша битва. Гратимуть дві команди і головне, щоб ми показали хороший футбол.

Я вже визначився зі складом на матч проти шведів. Так що книгу мені треба було дарувати трохи раніше", - пожартував Блохін.

Gazeta.ua