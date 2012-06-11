Київська фан-зона готує вболівальникам свято українського фольклору

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Зокрема, для гостей фан-зони гратимуть українські музики і капела бандуристів.

Крім того, о 16.00 кнур-віщун Фунтік спрогнозує результати матчів дня: Франція-Англія (Донецьк) та Україна-Швеція (Київ). При цьому в КМДА зазначили, що у другий день матчу кнур-віщун вірно передбачив двох переможців серед перших футбольних матчів турніру.

А от родзинкою четвертого дня роботи фан-зони стануть виступи шведських виконавців Мagnus Lindgren та Anna Christoffersson, йдеться в повідомленні.

Також у КМДА додали, що саме 11 червня очікується чергове збільшення кількості фанів у столиці. Подивитися на футбольний поєдинок між командами України та Швеції, крім мешканців шведського фан-кемпінгу, приїдуть 2094 вболівальники, які вже забронювали місця у столичних закладах розміщення.

Як повідомляв УНІАН, матч збірних команд з футболу України та Швеції розпочнеться на НСК «Олімпійський» у Києві 11 червня о 21.45.

Збірні Франції та Англії розпочнуть гру у Донецьку на стадіоні "Донбас Арена о 19.00.