На Євро-2012 почало роботу фан-посольство

Як повідомили УНІАН в прес-центрі при Донецькій міськраді, під гаслом «Уболівальники - для уболівальників!» фан-посольство надаватиме консультаційні та інформаційні послуги для підтримки уболівальників збірних під час проведення Євро-2012. Інформація і допомога надається всім фанатам або відвідувачам футбольного турніру.

У повідомленні підкреслили, що створення фан-посольства в приймаючому місті є невід'ємною частиною програми гостинності під час проведення турніру. Важливою функцією фан-посольства також є допомога в культурному обміні між уболівальниками різних країн, що веде до підвищення загального освітнього рівня фанів, у тому числі й українських.

У Донецьку починають працювати одне стаціонарне і два мобільних фан-посольств - Англії та Франції.

Мобільні фан-посольства працюватимуть два дні до матчу і один день після матчу національної команди. Вони матимуть вільний доступ до всіх євро-об'єктів в місті, де буде найбільше уболівальників. Задля надання всебічної допомоги уболівальникам під час перебування в Донецьку, мобільні фан-посольства пересуватимуться центром міста між основними об'єктами Євро-2012.

Персонал стаціонарного фан-посольства в місті складають координатор, фан-експерти і волонтери.

«Ініціатива створення фан-посольств належить уболівальникам Великобританії на чемпіонаті Європи в 1998 році, - пояснив координатор стаціонарного фан-посольства в Донецьку Сергій Пронкін. - Сама ідея фан-посольств полягає в тому, щоб фанати змогли полегшити подорож іншим фанатам на виїзні матчі національних збірних. З 2012 року проект «Фан-посольство» увійшов під крило УЄФА».

Звертаючись у фан-посольство, уболівальники мають можливість одержати інформацію про місця відпочинку, про те, де можна швидко перехопити, дізнатися інформацію про культурно-масові заходи в Донецьку, розклад руху потягів і літаків. Також уболівальники у фан-посольстві можуть одержати журнали на футбольну тематику, друкарську продукцію місцевої ультрас-групи «Zaboys ultra», інформацію про історію та етапи формування фан-клубів у місті (плакати, фотографії, пам'ятні сувеніри), а також плакати із зображенням символіки Євро-2012, мініатюрні прапори команд-учасниць, значки та іншу сувенірну продукцію.

За словами С. Пронкіна, в Донецьку починають роботу шість французьких і десять англійських фан-експертів, які перебуватмуть в центрі міста, в аеропорту і на залізничному вокзалі, на бульварі Пушкіна.

«Ми маємо прямі контакти з дипломатичними місіями цих країн, які під час Євро-2012 працюватимуть в Донецьку. За день до чвертьфіналу і півфіналу чекаємо відкриття фан-посольств тих команд, які візьмуть участь в цих змаганнях. Фан-посольство - це бренд, добре знайомий всім європейцям!», - додав координатор стаціонарного фан-посольства в Донецьку.