Євро-2012: Хорватія виграла і стала лідером групи
23:41, 10 червня 2012Спорт
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Закінчилися матчі Чемпіонату Європи з футболу в групі C.
Ірландія - Хорватія 1:3 (Сент-Леджер 20 - Манджукич 4, 48, Єлавич 44)
ЗбірнаХорватія,вскладі якоїчотири гравціукраїнськихклубів,почала іпровелавесьматчна високійшвидкості іневгамовнимбажаннямвиграти,чого ідосягла.
Насьогодніхорвати- лідеригрупиз трьомаочками, у "фаворитів"букмекерів- Італії й Іспанії- наразі поодному балу.
ЗавтраугрувступаєгрупаDта, зокрема, українськазбірна: Франція -Англія (Донецьк),Україна-Швеція (Київ).
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