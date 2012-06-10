Євро-2012: Хорватія виграла і стала лідером групи

Закінчилися матчі Чемпіонату Європи з футболу в групі C.

Ірландія - Хорватія 1:3 (Сент-Леджер 20 - Манджукич 4, 48, Єлавич 44) ЗбірнаХорватія,вскладі якоїчотири гравціукраїнськихклубів,почала іпровелавесьматчна високійшвидкості іневгамовнимбажаннямвиграти,чого ідосягла.



Насьогодніхорвати- лідеригрупиз трьомаочками, у "фаворитів"букмекерів- Італії й Іспанії- наразі поодному балу.



ЗавтраугрувступаєгрупаDта, зокрема, українськазбірна: Франція -Англія (Донецьк),Україна-Швеція (Київ).

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