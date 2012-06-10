Євро-2012: Іспанія та Італія зіграли внічию

Фаворити групи C, граючи в Гданську, "нейтралізували" один одного і завершили зустріч з рахунком 1:1.

У першій половині ворота взагалі залишилися недоторкані, обидві команди остерігалися і тримали потужний захист.

Першими відзначилися італійці, відкривши рахунок на 61-й хвилині. Вийшовши на заміну, Ді Натале після передачі Пірло за спину одразу трьом захисникам реалізував вихід один на один з Касільясом.

Чинні чемпіони відповіли негайно. Іньєста і Сільва розіграли комбінацію, а Сеск Фабрегас завершив її ударом впритул (64-а хвилина).

До фінального свистка обидві команди намагалися змінити рахунок, але всі завершальні моменти виявилися невдалими.

Тож у групі C сьогодні лідером може стати Ірландія або Хорватія, матч яких почнеться за півгодини.