Завтра до Донецька перебазують військові літаки

Про це кореспондентові УНІАН повідомив начальник Регіонального медіа-центру Міністерства оборони України (м. Харків), підполковник Дмитро Горбунов.

Він уточнив, що екіпажі обох літальних апаратів пройшли відповідну льотну підготовку і за рішенням керівництва Міністерства оборони України і Генерального штабу перебазуються до Донецька.

Екіпаж винищувача-перехоплювача типу Су-27 безпосередньо залучатиметься для охорони повітряного простору в регіоні і своєю присутністю підсилить протиповітряну оборону армії.

В іншому військово-транспортному літаку типу Ан-26 на Донбас прибудуть фахівці інженерно-технічного складу, а також зі служб наземного забезпечення польотів авіації.

Всі дії військових льотчиків будуть чітко пов`язані з роботою військових підрозділів радіотехнічних військ, які стежитимуть за всіма змінами в повітряній обстановці над Донецьким регіоном, і обов`язково будуть узгоджуватися з іншими силовими відомствами країни.

Планується, що о 7:00 в небі над міжнародним аеропортом «Донецьк» льотчики винищувача-перехоплювача типу Су-27 продемонструють всім присутнім льотну майстерність і професіоналізм. Метою цього заходу стане демонстрація абсолютної готовності військових авіаторів діяти за призначенням на користь безпеки українського народу і гостей міжнародних футбольних змагань.

Планується, що на даному заході в Донецьку будуть присутніми: начальник штабу - перший заступник начальника авіації командування Повітряних сил ЗСУ генерал-майор Ігор Янушевич, керівництво Донецької обласної державної адміністрації, начальник Донецького гарнізону полковник Сергій Камеш та інші.

Довідка УНІАН. Важкий багатоцільовий високоманевровий всепогодний винищувач-перехоплювач четвертого покоління літак Су-27 поряд з МіГ-29 є основним літаком винищувальної авіації Повітряних сил ЗСУ і використовується для боротьби з літаками, вертольотами і крилатими ракетами супротивника в повітрі, а також враження наземних (морських) об`єктів.