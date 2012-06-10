За два дні у Києві фани випили 30 тисяч літрів пива та з'їли 10 тисяч хот-догів
19:20, 10 червня 2012Спорт
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У Києві фан-зону за перші два дні Євро-2012 відвідали, за різними підрахунками, від 60 до 100 тис. гостей.
|У КМДА підрахували, скільки пива випили уболівальники
Перший рекорд фан-зони було встановлено у день відкриття турніру – 8 червня. За інформацією організаторів, одночасно під час матчу Росія – Чехія у фан-зоні перебувало близько 30 тис. уболівальників.
Також у КМДА додали, що за два дні роботи фан-зони було реалізовано 30 тис. літрів пива, 10 тис. хот-догів та 3 тис. порцій морозива.
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