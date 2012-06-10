За два дні у Києві фани випили 30 тисяч літрів пива та з'їли 10 тисяч хот-догів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Перший рекорд фан-зони було встановлено у день відкриття турніру – 8 червня. За інформацією організаторів, одночасно під час матчу Росія – Чехія у фан-зоні перебувало близько 30 тис. уболівальників.

Також у КМДА додали, що за два дні роботи фан-зони було реалізовано 30 тис. літрів пива, 10 тис. хот-догів та 3 тис. порцій морозива.