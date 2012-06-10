Центр Києва перекриють через шведів

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, шведські фани мають давню традицію – збиратися за кілька годин перед початком футбольного матчу на великій площі, спілкуватися, і вже разом, дружньою колоною, рушати на стадіон.

Збір уболівальників буде здійснюватись о 14:00 на площі Лесі Українки, а сам марш стартуватиме о 18:00 і пройде за маршрутом: площа Лесі Українки – вул. Кутузова – вул. Московська – Кловський узвіз – вул. Мечникова – вул. Басейна – вул. Еспланадна – стадіон НСК «Олімпійський» (Північні ворота).

В КМДА зазначили, що зважаючи на це, частина центральних вулиць буде тимчасово закрита для руху автотранспорту, тому водіям рекомендовано взяти до уваги наступну інформацію. Так, 11 червня: з 13:30 до 18:45 рух транспорту на бульв. Лесі Українки буде закрито в обох напрямках на ділянці від вул. Кутузова до вул. І. Кудрі. З 17:30 до закінчення проходження маршу буде закрито рух транспорту на вул. Кутузова, вул. Московській (на ділянці від вул. Цитадельної до Кловського узвозу), Кловському узвозі (на ділянці від вул. Московської до вул. Мечникова), вул. Мечникова, вул. Басейній (на ділянці від вул. Шовковичної до вул. Еспланадної).

Традиційні футбольні марші шведські вболівальники також проведуть 15 та 19 червня, у дні проведення матчів за участі збірної команди Королівства Швеція.